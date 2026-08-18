Κατερίνα Στικούδη: Ονειρευόμουν μια εκπομπή και ήρθε, μια δραματική σειρά και ήρθε

Λίγο πριν την δούμε στις “Μπλε ώρες” του ΣΚΑΪ, η Κατερίνα Στικούδη έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Μεταξύ άλλων, δε, η όμορφη τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στη σχέση που έχει διαχρονικά με την ύλη και τα χρήματα όσο και στα όνειρα της.

Ειδικότερα, η Κατερίνα Στικούδη παραδέχθηκε αρχικά πως “δεν έμαθα να αγαπάω την ύλη. Βέβαια, χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν γίνεται ούτε να ψωνίσουμε ούτε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως η μαμά μου δεν μου έμαθε να λατρεύω τον χρυσό”.

“Μου έμαθε να παίζω, να είμαι ελεύθερη, να επιλέγω. Σκεφτόμουν πόσο θα ήθελα να παίξω σε μια δραματική σειρά, δεν αναρωτήθηκα ποτέ πόσα χρήματα θα πάρω. Για μένα προηγούνται πάντα η δημιουργία, η τέχνη και η καλλιτεχνική εξέλιξη. Το οικονομικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα”.

Έχοντας πετύχει τόσα πολλά, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική σου ζωή, τι όνειρα κάνεις σήμερα;

Νομίζω ότι ζω τα όνειρα μου. Ονειρευόμουν μια εκπομπή, ήρθε, μια δραματική σειρά, ήρθε. Αυτό που εύχομαι πλέον είναι να έχουμε όλοι υγεία. Είναι το πιο σημαντικό. Τα τελευταία δυο χρόνια, επίσης, έχω αρχίσει να σκέφτομαι λιγότερο τον εαυτό μου και περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.