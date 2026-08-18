Παγώνη για ιό Δυτικού Νείλου: Δεν περιμέναμε τόσο πολλά περιστατικά στην Αττική – Πώς μπορούμε να προστατευτούμε

Καθησυχαστική εμφανίστηκε αναφορικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, τονίζοντας ότι οι 9 θάνατοι αφορούν σε ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα.

«Δυστυχώς οι κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουν αλλάξει και στην Αττική δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τόσα περιστατικά. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για την Αττική», σημείωσε η κ. Παγώνη μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε ότι περιμέναμε κρούσματα σε πιο ελώδεις περιοχές κυρίως της κεντρικής Ελλάδας.

Αναφερομένη στα κρούσματα που έχουν καταγραφεί σημείωσε ότι «ξεκίνησαν στα νότια προάστια, πήγαν στα βόρεια, δηλαδή από Βάρη – Βουλιαγμένη και μετά Μαρκόπουλο – Παλλήνη και τώρα πάλι στα νότια, παρόλο που οι έχουν γίνει αρκετοί ψεκασμοί».

Η ίδια τόνισε ότι «λόγω της υγρασίας τα κουνούπια τις βραδινές ώρες είναι πάρα πολλά».

«Δεν χρειάζεται πανικός»

«Δεν χρειάζεται πανικός», σημείωσε η κ. Παγώνη και πρόσθεσε ότι τα περιστατικά ενώ πέρυσι ήταν 90, όλη τη χρονιά τώρα έχουμε 90 μέχρι αυτή την περίοδο. Η ίδια επισήμανε ότι πέρυσι είχαν καταγραφεί 9 θάνατοι και φέτος έχουν καταγραφεί 9 μέχρι τώρα.

Αναφερόμενη στους 9 θανάτους από ιό του Δυτικού Νείλου σημείωσε ότι όλα τα περιστατικά ήταν άτομα άνω των 65 και ήταν άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

«Ένα 18% μπορεί να έχει νιώθει αδυναμία, κάποιες αρθραλγίες. Όταν υπάρχει πυρετός, μπορεί να ξεκινήσει να υπάρχει σύγχυση που σημαίνει ότι πάμε κεντρικό νευρικό. Εκεί φοβόμαστε το 1% για μηνιγγοεγεφαλίτιδα. Αυτά τα περιστατικά διασωληνώθηκαν, άνω των 65, και από εκεί είχαμε τους θανάτους», σημείωσε η ίδια.

Ακόμη, η Ματίνα Παγώνη σημείωσε ότι «τα περιστατικά που είχαμε και νοσηλεύουμε» και αυτά που «πήγαν στη ΜΕΘ» δεν ήταν περιπτώσεις τσιμπήματος ενός κουνουπιού. «Εάν έβλεπες το σώμα ήταν περισσότερα κουνούπια. Υπήρχε άτομο που διασωληνώθηκε και είχε πάνω από 10 τσιμπήματα», τόνισε η κ. Παγώνη.

Οδηγίες

Οι οδηγίες είναι απλές σημείωσε η κ. Παγώνη αναφορικά με το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για να προστατευτεί. «Επειδή το φαινόμενο αυτό, η κορύφωσή του, θα φτάσει μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη», η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου πρόσθεσε ότι πρέπει να έχουμε σίτες στα σπίτια μας και κουνουπιέρες στα παιδιά το βράδυ.

Η ίδια τόνισε ότι καλό είναι να φοράμε παντελόνια και μακρυμάνικα το βράδυ ώστε να προστατευτούμε από τα τσιμπήματα και πρόσθεσε ότι «τα εντομοαπωθητικά σπρέι μπορεί να τα βάλεις γιατί προφυλάσσουν στο 90%».