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Ομόνοια: Άνδρας επιχείρησε να χτυπήσει οδηγό ταξί επειδή τον προσπέρασε

Intime
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Ένα ακόμα περιστατικό βίας στους ελληνικούς δρόμους σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17.8.26) όταν άνδρας επιχείρησε να χτυπήσει οδηγό ταξί στην Ομόνοια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, όταν οδηγός αυτοκινήτου κατέβηκε από το αυτοκίνητό του στην Ομόνοια και προσπάθησε να επιτεθεί σε οδηγό ταξί, επειδή εκείνος εισήλθε στον κόμβο από την δεξιά πλευρά.

Ο μαυροφορεμένος άντρας προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του ταξί μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων οδηγών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας αφού πάρκαρε το αυτοκίνητό του κινήθηκε και πάλι προς το ταξί για να ζητήσει εξηγήσεις.

Οδηγός Ταξί Ομόνοια

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