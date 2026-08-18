Ρέθυμνο: Ακόμα ένα ανήλικο παιδί κατέληξε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης

Ένας ακόμα ανήλικος κατέληξε προχτές στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης, σε συμβάν που έγινε στο Ρέθυμνο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ένας 17χρονος Γάλλος που είχε έρθει στην Κρήτη εκδρομή, συνοδεία εκπαιδευτικού, αγόρασε ένα μπουκάλι ρακί από κατάστημα στο Ρέθυμνο. Ο 17χρονος κατανάλωσε όλο το μπουκάλι με συνέπεια να καταλήξει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με έντονα συμπτώματα μέθης. Οι γιατροί του παρείχαν της Πρώτες Βοήθειες και την απαιτούμενη περίθαλψη, με συνέπεια ο ανήλικος να συνέλθει και να πάρει εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο καταστηματάρχης που έδωσε το ποτό στον ανήλικο, συνελήφθη και αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου.