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Αμυράς: Στόχος της ΝΔ η αυτοδυναμία – Έμφαση σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

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«Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης, Πάνος Αμυράς, αναφερόμενος στη ΔΕΘ, στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον σχεδιασμό της κυβέρνησης έως το 2030.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τη φετινή ΔΕΘ, ο κ. Αμυράς σημείωσε ότι πρόκειται για την τελευταία πριν από τις εκλογές του 2027 και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Όπως ανέφερε, οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα θα ληφθούν αφού αξιολογηθούν τα οικονομικά δεδομένα, η πορεία του προϋπολογισμού και τα στοιχεία του Αυγούστου.

Ο κ. Αμυράς υποστήριξε ότι η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους.

«Η Ελλάδα ισχυροποιείται σε όλα τα επίπεδα»

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο γενικός διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου Τύπου χαρακτήρισε παράνομες τις πρόσφατες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν το κλίμα αμοιβαίας συνεννόησης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια σε διπλωματικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο. Έκανε αναφορά στις φρεγάτες, στα Rafale και στην απόκτηση των F-35, ενώ σημείωσε ότι η χώρα προχωρά και στον ενεργειακό τομέα, με τις έρευνες νότια της Κρήτης.

Ο κ. Αμυράς υπογράμμισε ακόμη τη σημασία του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να προασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για το δημόσιο χρέος

Σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η μείωση του χρέους αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η πρόωρη αποπληρωμή δανείων μειώνει το δημοσιονομικό κόστος και ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει το ακριβώς αντίθετο. Μειώνει το δημόσιο χρέος, δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης, δημιουργεί συνθήκες απασχόλησης και προσπαθεί να φέρει επενδύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στόχος η αυτοδυναμία»

Κλείνοντας, ο Πάνος Αμυράς ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει ως στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

«Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στις μονοκομματικές ισχυρές κυβερνήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ελληνικός λαός θα κρίνει τα προγράμματα των κομμάτων. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και το πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την «Ελλάδα του 2030».

ΔΕΘ Νέα Δημοκρατία

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