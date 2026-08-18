Μαρία Καρυστιανού για τις αποχωρήσεις από το κόμμα της: Απομακρύνουμε τα βαρίδια και η “Ελπίδα” θα απογειωθεί

Για το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αλλά και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της που καταγράφονται μόλις τρεις μήνες μετά την ίδρυσή του μίλησε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Ράδιο Κρήτη 101,5 FM το πρωί της Τρίτης (18.8.26).

«Η “Ελπίδα για τη Δημοκρατία” ξεπερνά την αρχική εσωστρέφεια και τις αποχωρήσεις, απομακρύνοντας πρόσωπα που δεν υπηρετούν τον κοινό στόχο», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μέσα σε αυτούς τους τρεις μήνες προσπαθήσαμε αυτό το ευγενές κίνημα πολιτών χωρίς να έχουμε προηγούμενη πολιτική εμπειρία, χωρίς να έχουμε από πίσω τους χορηγούς για να τρέξουμε σε επικοινωνιακές εταιρείες και όλα τα σχετικά, προσπαθήσαμε μόνοι μας να οργανωθούμε γιατί ο λόγος που αναφέραμε ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ήταν αναμενόμενο και φαντάζομαι δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν ότι δίπλα μας -ίσως οι πρώτοι-πρώτοι – έτρεχαν άνθρωποι που είτε ήταν βαλτοί του συστήματος για να μας κρατήσουν πίσω, για να μας διαλύσουν ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν υστεροβουλία, είχαν ιδιοτέλεια, ήθελαν συγκεκριμένα πράγματα για τον εαυτό τους», ανέφερε και επισήμανε:

«Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θα πρέπει ακριβώς να καταλάβει την εξής διαφορά με την “Ελπίδα”. Ότι η “Ελπίδα” δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοια πράγματα να συμβαίνουν. Άρα, δεν μας αφορούν άνθρωποι που έχουν έρθει δίπλα μας με δικούς τους στόχους και δικούς τους σκοπούς και δεν μας ενδιαφέρουν φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει με σκοπό να μας διαλύσουν. Ως εκ τούτου, όποιος δεν μπορεί να ταιριάξει σε αυτό που πρεσβεύει η «Ελπίδα» – και η αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε απλοί στρατιώτες – όποιος λοιπόν θέλει επειδή με γνωρίζει προσωπικά ή κάτι άλλο να γίνει στρατηγός και δεν του επιτρέπεται, δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν αυτό, είμαστε όλοι στρατιώτες πρώτης γραμμής, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, είμαι απλή στρατιώτης, για ένα κοινό σκοπό. Επομένως, όσοι δεν ταιριάζουν, δεν είναι λογικό να φύγουν; Και πολύ καλά κάνουν. Το θέμα της εσωστρέφειας ήταν αυτό ακριβώς που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι αυτό που σας λέω είναι αληθές. Δεν νοείται ένα κίνημα πολιτών που το περίμενε η κοινωνία πως και πως, γιατί είναι το πρώτο πραγματικά καθαρό κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να φέρει την αλλαγή πραγματικά, και την κάθαρση, την αληθινή κάθαρση όχι την δήθεν, δεν είναι δυνατόν να το έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και να έχει τέτοια εσωστρέφεια πολιτική».

«Προφανώς κάποιοι δεν ήθελαν ακριβώς να ανοίξουν τις πόρτες διάπλατα στους απλούς πολίτες. Ήθελαν να εισέρχονται και να κάνουν κουμάντο ας μου επιτραπεί η λέξη, άνθρωποι που βόλευαν την όλη κατάσταση αυτή την παθολογική. Εγώ θα κλείσω με αυτό, ότι απομακρύνουμε τα βαρίδια από πάνω μας ουσιαστικά θα αυτό θα δώσει στην «Ελπίδα» αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησαν στο έδαφος αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε. Στο πρόγραμμα σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί όλα, τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος του Αυγούστου και φυσικά στη ΔΕΘ για τις κυρίες θέσεις μας», σχολίασε.

Στη ΔΕΘ η παρουσίαση του προγράμματος

Παράλληλα, υπογράμμισε πως το πρόγραμμα του κινήματος ολοκληρώνεται και θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ με έμφαση στη Δικαιοσύνη, τον πρωτογενή τομέα, την ανάπτυξη και το δημογραφικό.

Όπως είπε, προτεραιότητες της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είναι η κάθαρση, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και η Λογοδοσία του πολιτικού συστήματος.

Η κ. Καρυστιανού υπογράμμισε ότι η χρηματοδότηση βασίζεται στους πολίτες και ότι επιθυμεί πλήρη διαφάνεια και έλεγχο στα οικονομικά του Κινήματος.

Κλείνοντας, η πρόεδρος του Κινήματος εξέφρασε αισιοδοξία για αλλαγή στη χώρα και κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια για μια πιο δημοκρατική, δίκαιη και περήφανη Ελλάδα.