MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Επί τόπου η πυροσβεστική

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου εξαιτίας φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά φωτιά ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου «δίπλα στην περιοχή Σφακάκι» στο Ρέθυμνο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Το κτίριο του αποστακτηρίου έχει καεί ολοσχερώς και καταβάλλονται προσπάθειες οι φλόγες να μην επεκταθούν.

Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Σδούκου: Η Τουρκία δεν μπορεί με μονομερείς ενέργειες να αποκτήσει δικαιώματα που δεν της αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Η ιαπωνική άσκηση των 5′ που “καίει” λίπος, σμιλεύει κοιλιακούς και δυναμώνει τον κορμό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου – Στη μάχη και ελικόπτερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Γαστούνη: Διέρρηξαν την Παναγία Καθολική ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου-Ζημιές 3.000 ευρώ για κέρματα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η Τεχεράνη καταδικάζει την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του γραφείου του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων