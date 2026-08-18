Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Επί τόπου η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης (18.08.2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου εξαιτίας φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά φωτιά ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου «δίπλα στην περιοχή Σφακάκι» στο Ρέθυμνο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους και εγκαταστάσεις.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Το κτίριο του αποστακτηρίου έχει καεί ολοσχερώς και καταβάλλονται προσπάθειες οι φλόγες να μην επεκταθούν.