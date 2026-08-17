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Άνοιξαν οι ουρανοί στα Γιαννενα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι μετά από καλοκαιρινή μπόρα

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THESTIVAL TEAM

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Σε «ποτάμι» μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σήμερα το απόγευμα η περιοχή στη Βογιάννου – Γεννηματά στα Γιάννενα, μετά την έντονη βροχόπτωση που εκδηλώθηκε στην πόλη, όπως αναφέρει το epirusgate.gr.

Ο μεγάλος όγκος νερού συγκεντρώθηκε γρήγορα στο οδόστρωμα, δημιουργώντας για ακόμη μία φορά δύσκολες συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

Η εικόνα κάθε άλλο παρά πρωτόγνωρη είναι για την περιοχή. Η Βογιάννου και η συμβολή της με τη Γεννηματά έχουν καταγράψει επανειλημμένα πλημμυρικά φαινόμενα έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.


Η σημερινή εικόνα επαναφέρει έτσι ένα ζήτημα που τα Ιωάννινα αντιμετωπίζουν συχνά: λίγα λεπτά έντονης βροχής αρκούν ώστε συγκεκριμένοι οδικοί άξονες να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Χαλάζι και πλημμύρες νωρίτερα στην Ανατολή
Νωρίτερα, ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει και την Ανατολή Ιωαννίνων, όπου η ένταση της βροχής ήταν ιδιαίτερα μεγάλη.

Δρόμοι γέμισαν νερά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ κατά τόπους σημειώθηκε και χαλαζόπτωση, συνθέτοντας ένα έντονο σκηνικό αυγουστιάτικης αστάθειας.
Τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν μόνο μέσα στην πόλη, καθώς καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου και της ορεινής Ηπείρου.

Η εικόνα της Δευτέρας έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει ο καιρός στην περιοχή, με λίγα λεπτά έντονης βροχής να αρκούν για να δημιουργηθούν πλημμυρικά προβλήματα σε σημεία που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχη εικόνα και στο παρελθόν.

Δείτε βίντεο από το epirusgate.gr:

Γιάννενα

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