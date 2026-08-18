Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Νέα εμφάνιση αγριογούρουνων στα Πεύκα – “Πρέπει να ληφθούν καίριες αποφάσεις” λέει ο Σίμος Δανιηλίδης

Μία ακόμη «βραδινή βόλτα» αγριογούρουνων μέσα σε κατοικημένη περιοχή των Πεύκων έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών, Σίμου Δανιηλίδη, για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη παρουσία άγριων ζώων στον αστικό ιστό.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ μία αγέλη περίπου 12 αγριογούρουνων εμφανίστηκε στην οδό Ειρήνης 53 στα Πεύκα, κινούμενη έξω από σπίτια και σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικίες.

Η εικόνα μιας ολόκληρης αγέλης να κυκλοφορεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε για ακόμη μία φορά έντονη ανησυχία στους κατοίκους και επαναφέρει επιτακτικά το ζήτημα της ασφάλειάς τους, καθώς το περιστατικό είναι κάθε άλλο παρά μεμονωμένο.

Αγριογούρουνα έχουν εμφανιστεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων, ακόμη και ανάμεσα σε σπίτια, πλατείες και παιδικές χαρές, ενώ έχουν καταγραφεί και τροχαία ατυχήματα σε περιοχές γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών έχει αναδείξει επανειλημμένα το πρόβλημα, ζητώντας την παρέμβαση της Πολιτείας πριν υπάρξουν ακόμη σοβαρότερες συνέπειες. Ήδη από το 2022 ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης είχε απευθυνθεί στις δικαστικές αρχές, ενώ το 2023 κατέθεσε στον αρμόδιο εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία αγριογούρουνων και τους κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησαν νέες παρεμβάσεις και επιστολές προς την πολιτική ηγεσία. Τον Αύγουστο του 2024 και εκ νέου τον Ιανουάριο του 2025 ο δήμαρχος απευθύνθηκε στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του προβλήματος. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, όμως, οι εμφανίσεις αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές συνεχίζονται.

Σίμος Δανιηλίδης: «Ρώσικη ρουλέτα εις βάρος των συμπολιτών μας»

«Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών που κινδυνεύουν από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους όπως έδειξε η επίθεση εναντίον 4χρονου κοριτσιού στην Πολίχνη μπροστά στα μάτια των γονιών της», σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, με αφορμή το νέο περιστατικό στα Πεύκα.

«Δυστυχώς, παρά τις φωνές, τις διαμαρτυρίες και τις επιστολές μας προς όλους τους συναρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης δεν συγκινείται κανείς ώστε να λάβει καίριες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι δυσάρεστες για κάποιους όμως με την εφαρμογή τους θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα και θα διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κάθε ηλικίας», τονίζει ο δήμαρχος.

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