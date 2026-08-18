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Τάισον σε Κωνσταντέλια: “Μάγε, ο κόσμος είναι δικός σου” – Η συγκινητική ανάρτηση

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Ο Τάισον αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στη Ντόρτμουντ.

Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα μέσα από τα social media, o Βραζιλιάνος αποχαιρέτησε τον Έλληνα μάγο από τον ΠΑΟΚ, ευχαριστώντας τον Θεό που υπήρξαν συμπαίκτες για περίπου τέσσερα χρόνια, ενώ σχολίασε πως όλος ο κόσμος είναι του Ντέλια και μπορεί να πετύχει ακόμη σπουδαιότερα πράγματα.

Αναλυτικά:

«Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου! Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσες πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα.

Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ, θα σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη και από μακριά, θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.

Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ!

Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!»

Γιάννης Κωνσταντέλιας Τάισον

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