Χαλκιδική: Δραματική μάχη για να κρατηθεί στη ζωή 41χρονη – Παρασύρθηκε από τα κύματα ενώ κρατούσε το παιδί της

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έδωσαν το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου δύο ναυαγοσώστες, όταν εντόπισαν 41χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, μετά από περιστατικό στην παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής,

Σύμφωνα με την περιγραφή του ναυαγοσώστη Ζώη Κωνσταντίνο Τσαγανό, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:50, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον ναυαγοσωστικό πύργο. Εκείνη την ώρα επικρατούσαν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα. Στην παραλία είχε τοποθετηθεί κίτρινη σημαία, ενώ οι λουόμενοι είχαν ενημερωθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

“Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τον πύργο στην ακτή παρατηρήσαμε έναν κύριο που κρατούσε μια γυναίκα, η οποία ήταν πεσμένη στο έδαφος” αναφέρει ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός.

Ο ίδιος μαζί με τον συνάδελφό του Γιώργο Διμπινούδη και τη φιάλη οξυγόνου, έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Αφού μετέφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο, προχώρησαν στον έλεγχο των ζωτικών της σημείων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αναζωογόνησης.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η 41χρονη είχε σφυγμό αλλά ήταν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ παρουσίαζε εξαιρετικά χαμηλό και ασταθή κορεσμό οξυγόνου. Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη, ο κορεσμός έφτασε σε επίπεδα περίπου 50%, ενώ αρχικά το οξύμετρο δυσκολευόταν να καταγράψει οξυγόνο και σφυγμό.

Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση χορήγηση καθαρού οξυγόνου και ενημερώθηκαν το ΕΚΑΒ και το αρμόδιο Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό, ενώ λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής οξυγόνωσης χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, η οποία μεταφέρθηκε από τον ναυαγοσωστικό πύργο των Νέων Φλογητών.

Μετά από περίπου 50 λεπτά συνεχούς παροχής οξυγόνου, η γυναίκα άρχισε να ανακτά τις αισθήσεις της και παρουσίασε εμφανή βελτίωση στον κορεσμό του οξυγόνου.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω μεταφορά και νοσηλεία της στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά όταν την παρέσυρε το κύμα

Όπως ανέφερε αργότερα ο σύζυγός της, το ζευγάρι γνώριζε ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν επικίνδυνες, ωστόσο αποφάσισε να “παίξει” με τα κύματα. Το περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα κρατούσε το παιδί της στην αγκαλιά. Προκειμένου να προστατεύσει το παιδί από το κύμα, δέχθηκε η ίδια το χτύπημα, έχασε την ισορροπία της, παρασύρθηκε και φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου.

Η άμεση και εξειδικευμένη επέμβαση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ σημαντική ήταν και η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, του Λιμενικού και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ναυαγοσώστες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στους διασώστες του ΕΚΑΒ, τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκριση, καθώς και στον συνάδελφό τους Βασίλη Πασχάλη από τον ναυαγοσωστικό πύργο των Νέων Φλογητών για τη συνεργασία και την άμεση διάθεση της δεύτερης φιάλης οξυγόνου.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στους λουόμενους να μην υποτιμούν τις καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της θάλασσας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επαγγελματιών ναυαγοσωστών.

«Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις σημαίες καιρού και στις συστάσεις των επαγγελματιών που γνωρίζουν τους κινδύνους, αλλά και σεβασμός προς τη θάλασσα. Το μεγαλύτερο σφάλμα είναι η υποτίμηση των κινδύνων και η υπερτίμηση των δυνατοτήτων μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν.

Ευχές όλων είναι η 41χρονη να αναρρώσει γρήγορα και πλήρως.