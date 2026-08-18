Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ποιο ήταν το νεαρό ζευγάρι από τη Βρετανία – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση

Σε τραγωδία κατέληξε το ταξίδι του μέλιτος για ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, καθώς η συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο στοίχισε τη ζωή στους δύο νεαρούς Βρετανούς και στον 55χρονο Έλληνα χειριστή. Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ είχαν παντρευτεί πρόσφατα και είχαν επιλέξει το κυκλαδίτικο νησί για τις πρώτες διακοπές μετά τον γάμο τους.

Η συντριβή σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας(17.08.2026), όταν το ελικόπτερο που μετέφερε το ζευγάρι από τη Βρετανία πλησίαζε στο ελικοδρόμιο στη Σίφνο. Ο 30χρονος Αλεξάντερ Κρόμι και η 31χρονη Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι ζούσαν στο Λονδίνο, είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθούν από την Αττική στο νησί και να ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος.

Ποιο ήταν το νιόπαντρο ζευγάρι

Ο Αλεξάντερ Κρόμι εργαζόταν στο γραφείο της Blackstone στο Λονδίνο, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα Private Wealth Solutions.

Με δήλωσή της προς την Daily Mail, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτός τους», ανέφερε.

Η εταιρεία περιέγραψε τον Κρόμι ως ιδιαίτερα αγαπητό στους συναδέλφους του, προσθέτοντας: «Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους».

Το ταξίδι του μέλιτος που κατέληξε σε τραγωδία

Το ζευγάρι είχε επιλέξει τη Σίφνο για τον μήνα του μέλιτος και είχε ναυλώσει ιδιωτικό ελικόπτερο-ταξί για τη μεταφορά του στο νησί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την περιοχή της Αττικής και βρισκόταν στο τελικό στάδιο της πτήσης προς τη Σίφνο, όταν σημειώθηκε η συντριβή.

Ο χειριστής φέρεται να είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση. Λίγο αργότερα η επικοινωνία διακόπηκε και το ελικόπτερο κατέπεσε σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο.

Ο 55χρονος έμπειρος χειριστής του ελικοπτέρου

Μαζί με το ζευγάρι έχασε τη ζωή του και ο 55χρονος χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος, ο οποίος ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Ο Ράικος ήταν έμπειρος πιλότος με προϋπηρεσία στις Ενοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και είχε πετάξει με στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook, ενώ το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην εταιρεία που εκμεταλλευόταν το μοιραίο ελικόπτερο.

Νέο βίντεο από τη μοιραία πτώση

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το in.gr καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της πτήσης του ελικοπτέρου, το οποίο είχε απογειωθεί από την Αθήνα με προορισμό τη Σίφνο.

Στις εικόνες το ελικόπτερο φαίνεται να ακολουθεί καθοδική πορεία καθώς προσεγγίζει το ελικοδρόμιο του νησιού. Λίγο αργότερα, ωστόσο, εμφανίζεται να περιστρέφεται στον αέρα και να χάνει τον έλεγχο, προτού καταπέσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες.

Εικόνες λίγο πριν από τη συντριβή

Βίντεο που προβλήθηκε από το ΕΡΤnews καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Στις εικόνες το ελικόπτερο φαίνεται να ακολουθεί καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφονται η έκρηξη που ακολούθησε τη συντριβή και ο πυκνός καπνός που υψώθηκε από το σημείο.

Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18.17 και δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της, προτού οι φλόγες επεκταθούν προς τον κοντινό οικισμό. Στο νησί μετέβη επίσης ομάδα διάσωσης με ταχύπλοο σκάφος.

Έλεγχος DNA για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων

Τη συλλογή των στοιχείων από το σημείο έχει αναλάβει ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο οποίο υπάγεται διοικητικά. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη μεταβεί στο νησί ο διοικητής του Τμήματος, ενώ αναμένονται ενισχύσεις και από τη Νάξο για τη φύλαξη του χώρου όπου συνετρίβη το ελικόπτερο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛΑΣ ορίζει πραγματογνώμονες, ενώ έχει διαταχθεί και ιατροδικαστική εξέταση. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων και στη συνέχεια οι προβλεπόμενες εργαστηριακές εξετάσεις για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) έχει αναλάβει τη διερεύνηση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, οι επικοινωνίες του χειριστή, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου και το οπτικό υλικό που έχει καταγράψει την πορεία του λίγο πριν από την πτώση.