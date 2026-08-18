MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ταυτοποιήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου που έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών-Σουνίου

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ταυτοποιήθηκε από την Τροχαία η οδηγός λεωφορείου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και ενώ στο σημείο κινούνταν άλλα οχήματα. Πρόκειται για μία 48χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο που στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το λεωφορείο να πραγματοποιεί αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, περνώντας πάνω από τη διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που άλλα οχήματα κινούνταν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το βίντεο τέθηκε υπό διερεύνηση από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι, έπειτα από προανακριτική έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 48χρονη οδηγό. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ μετέβησαν και στον χώρο όπου σταθμεύει το λεωφορείο και πραγματοποίησαν έλεγχο στον ταχογράφο του.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν ανεπαρκή ανάπαυση της οδηγού, για τις οποίες βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 48χρονης υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Τροχαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Χέιντεν Πανετιέρ: Σε καρδιακή ανακοπή αποδίδεται ο θάνατός της

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ταμίλα Κουλίεβα: Αν ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, ξεχνάμε το έργο του

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ευγενία Σαμαρά – Στους εντυπωσιακούς “καταρράκτες” του Μεξικού: “Η τελευταία φωτό είναι η ψυχή μου”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Πάνω από 90.000 επιβάτες βρέθηκαν στα λιμάνια τη Δευτέρα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ιταλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε από κεραυνό στο ηφαίστειο Αίτνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηλικιωμένη με Mercedes πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου (video)