Ταυτοποιήθηκε 48χρονη οδηγός λεωφορείου που έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών-Σουνίου

Ταυτοποιήθηκε από την Τροχαία η οδηγός λεωφορείου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή και ενώ στο σημείο κινούνταν άλλα οχήματα. Πρόκειται για μία 48χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου και καταγράφηκε σε βίντεο που στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνεται το λεωφορείο να πραγματοποιεί αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, περνώντας πάνω από τη διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που άλλα οχήματα κινούνταν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το βίντεο τέθηκε υπό διερεύνηση από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι, έπειτα από προανακριτική έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 48χρονη οδηγό. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ μετέβησαν και στον χώρο όπου σταθμεύει το λεωφορείο και πραγματοποίησαν έλεγχο στον ταχογράφο του.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν ανεπαρκή ανάπαυση της οδηγού, για τις οποίες βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 48χρονης υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.