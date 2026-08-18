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Έβρος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Κόμαρα

Αρχείο Intime
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.

Έβρος Φωτιά

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