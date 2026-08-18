Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου – Στη μάχη και ελικόπτερο
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THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εβρου.