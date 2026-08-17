Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 28χρονος που πυροβόλησε ανήλικο μετά από φραστικό επεισόδιο με πεζή

Δύο περιστατικά πυροβολισμών που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε οικισμό Ρομά του Ασπροπύργου και είχαν σαν συνέπεια τον τραυματισμό ενός 25χρονου και ενός 14χρονου εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς.



Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 28χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει επίσης ακόμη δύο άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά και αναζητούνται.

Πυροβόλησε προς γυναίκα με καραμπίνα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πρώτο περιστατικό ο 28χρονος δράστης, ενώ οδηγούσε όχημα, φέρεται να διαπληκτίστηκε λεκτικά με μία πεζή γυναίκα και στη συνέχεια, πυροβόλησε με καραμπίνα προς το μέρος της. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο 14χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πυροβολισμοί κατά σπιτιού

Λίγο νωρίτερα, στον ίδιο οικισμό, σημειώθηκε ακόμα ένα περιστατικό πυροβολισμών. Δύο άτομα προσέγγισαν κατοικία και πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το σπίτι. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο δεξί χέρι ένας 25χρονος, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.



Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την προανάκριση, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στα δύο περιστατικά.



Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.