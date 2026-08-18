Κιλκίς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Βαπτιστής – Δείτε βίντεο
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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής, στο Κιλκίς.
Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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