Κιλκίς: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Βαπτιστής – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαπτιστής, στο Κιλκίς.

Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.