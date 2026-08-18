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Κιλκίς: Yπό έλεγχο η φωτιά στον Βαπτιστή

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά η οποία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Βαπτιστής, στο Κιλκίς.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβεστικά οχήματα με 20 πυροσβέστες και κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Κιλκίς Φωτιά

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