Το “αντίο” του Κωνσταντέλια στους παίκτες και το επιτελείο του ΠΑΟΚ – Δείτε τις εικόνες

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρέθηκε σήμερα στη Νέα Μεσημβρία, αποχαιρετώντας τους πρώην πλέον συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Έλληνας «μάγος» αναχωρεί για το Ντόρτμουντ της Βεστφαλίας, όπου θα αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια, όμως πριν βρεθεί στη Γερμανία, είπε το δικό του «αντίο» στην ομάδα που τον μεγάλωσε.

Ο Ντέλιας είχε συγκινητικές, ξεχωριστές στιγμές, με ανθρώπους που βίωσε δυνατές στιγμές στον ΠΑΟΚ και ο φακός της ασπρόμαυρης ΠΑΕ ήταν εκεί για να τις καταγράψει.

Δείτε τις σχετικές εικόνες που δημοσίευσε η ΠΑΕ: