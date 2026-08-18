Ιωάννα Τούνη: Η απόφαση που είχε πάρει για να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα της – “Ντρεπόμουν να πάω σχολείο”

Η Ιωάννα Τούνη γύρισε για ακόμα μια φορά, πίσω τον χρόνο στην παιδική της ηλικία και θυμήθηκε την απόφαση που είχε πάρει όταν ήταν παιδί, για να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα της. Η επιχειρηματίας γνώριζε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η γυναίκα που την έφερε στον κόσμο, με τις δόσεις του δανείου να πιέζουν κατά διαστήματα ασφυκτικά.

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη, ήταν η εποχή που είχε μετακομίσει με τη μητέρα της από τη Ρόδο στη Θεσσαλονίκη. Η εποχή που τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Το στεγαστικό δάνειο είχε δόσεις που έπρεπε να αποπληρώνονται και η μητέρα της influencer έδινε κάθε μήνα τη δική της μάχη. Μια περίοδο δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για το κομμωτήριο της μικρής Ιωάννας. Η ίδια είχε πάρει την απόφαση να κόψει μόνη τα μαλλιά της, για να περικόψει με αυτόν τον τρόπο έξοδα.

«Έβλεπα κάποιες φωτογραφίες που ήμουν εγώ με την μαμά μικρή και απλά θέλω να σου δείξω αυτή τη φωτογραφία και να σου πω την ιστορία γι’αυτό εδώ το κεφάλι. Πριν ξεκινήσω να σου πω ότι ήμουν πολύ όμορφο κοριτσάκι γενικά. Αλλά εγώ θέλω να κάνουμε focus σε αυτή εδώ τη φωτογραφία. Δεν έχεις δει κάτι χειρότερο. Σου έχω πει ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή ρε παιδί μου οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Οπότε η μαμά μου τότε όταν ήμουν 3 χρονών περίπου είχε μετακομίσει από τη Ρόδο που έμενε στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά με τη θεία μου που έμενε τότε για να μπορεί να έχει βοήθεια με το παιδί γιατί ήταν μόνη της. Οπότε σε εκείνη τη φάση ακριβώς η μαμά μου δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια», ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν είχε καμία βοήθεια από το σπίτι, δεν είχαμε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Σε εκείνη την εποχή δίνανε δάνεια με πολύ μικρούς μισθούς, οπότε η μαμά μου είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι. Θυμάμαι με έπαιρνε μαζί της να δούμε διάφορα. Και κάπως έτσι με δάνειο το οποίο θα το πλήρωνε 50 χρόνια μετά για να καταλάβεις, πήραμε το σπίτι μας στην Άνω Πόλη, το σπίτι που μεγάλωσα, το οποίο ήταν ένα ερείπιο 67 τ.μ. και τσούκου τσούκου η μαμά μου έφτιαχνε.

Ήταν που λες ένα διάστημα της ζωής μου το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω το οποίο περνούσα πάρα πολύ χρόνο με την θεία μου την Παγώνα γιατί η μαμά μου έτρεχε με το σπίτι και είμαι μπροστά σε ένα τηλεφώνημα στο οποίο μιλάνε και της λέει “άσε Παγώνα μου ζορίζομαι πάρα πολύ, αλλιώς τα υπολογίζω και βγαίνουν άλλα έξοδα, πρέπει να αφήνω το ενοίκιο εδώ πέρα γιατί έχουμε έξωση” και έχω καταστεναχωρηθεί».

Η Ιωάννα κατέληξε αποκαλύπτοντας: «Και συνεχίζει και λέει “τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω χρήματα για κομμωτήριο” και έχω στεναχωρηθεί εγώ τώρα. Και λέω “θα βοηθήσω”. Ανοίγω το συρτάρι που ξέρω ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και κάνω τακ τακ. Τα ξαναβλέπω και δεν πτοούμαι βέβαια, παίρνω το ψαλίδι και τα κόβω ακόμα πιο κοντά.

Κάποια στιγμή μετά από 19 λεπτά που μιλάει η μαμά μου στο τηλέφωνο βγαίνω από το δωμάτιο και με βλέπει η μητέρα μου. Της λέω “ήθελα να σε βοηθήσω γιατί άκουσα στο τηλέφωνο ότι δεν έχεις λεφτά να με πας κομμωτήριο. Προφανώς μετά η μαμά με πήγε στο κομμωτήριο και κατέληξα με αυτό το καπελάκι που έμοιαζα με αγόρι. Εκείνο το διάστημα φορούσα συνέχεια φουστίτσες για να μην με περνούν για αγόρι. Θυμάμαι πόσο ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία του σκοροφαγωμένου μαλλιού».