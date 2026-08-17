Νέες απειλές Τραμπ: Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν – Δεν βιάζομαι για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ισοπεδώσουν το Ομάν, αν το κράτος της Μέσης Ανατολής προσπαθήσει να εμποδίσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξή του στον Trey Yingst του Fox News σήμερα Δευτέρα, καθώς η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να λήξει.

«Αν το Ομάν μας εμποδίσει, θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν, σχετικά με το πώς θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα όπλων του αμερικανικού στρατού: «Διαθέτουμε μεγάλα αποθέματα όπλων. Αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι ψίχουλα. Διαθέτουμε πολλά όπλα μεσαίου βεληνεκούς».

Ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι, ωστόσο, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερο από το ήμισυ των αποθεμάτων τους σε ορισμένα οπλικά συστήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Center for Strategic and International Studies (CSIS) διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετούς πυραύλους ώστε να συνεχίσουν να πολεμούν στο Ιράν υπό οποιοδήποτε ρεαλιστικό σενάριο. Ωστόσο, σύμφωνα με το think tank, το πραγματικό πρόβλημα από τη μείωση των αποθεμάτων αφορά τους μελλοντικούς πολέμους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας στο παρασκήνιο με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αλλά τόνισε ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τη σύγκρουση: «Είναι καλοί παίκτες στο πόκερ, αλλά πεθαίνουν. Δεν έχω θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα. Δεν βιάζομαι», δήλωσε.