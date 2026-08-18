Ταχιάος: Στις 27 Αυγούστου η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Νίκος Ταχιάος ανακοίνωσε την ημέρα επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με ένα βίντεο μέσα στο συρμό με προορισμό την Καλαμαριά, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, ανακοίνωσε πως αυτό θα συμβεί στις 27 Αυγούστου.

«Και στην #Καλαμαριά σήμερα με ρωτούσαν αλλά και πολλοί από όσους σχολιάσατε το προηγούμενο post μου πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγκαινίων του μετρό ή ότι μπλοφάρω και απλώς δεν έχει κλειδώσει.

Ε, λοιπόν, κάνετε λάθος! Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και την χαρά της είδησης, τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας – Christos Dimas που νομίζω ότι σε λίγο θα χρίσουμε Θεσσαλονικιό (ή Καλαμαριώτη).

27 Αυγούστου, λοιπόν», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς:

-Νομαρχία

-Καλαμαριά

-Αρετσού

-Νέα Κρήνη

-Μίκρα

Με την ένταξή της σε λειτουργία, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, ενισχύοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη και τη σύνδεσή της με το κέντρο.