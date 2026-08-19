Νέα πρόκληση της Τουρκίας, αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ

Η Τουρκία αντιδρά στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε ισχύ με υπουργική απόφαση. Η νέα τουρκική πρόκληση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια κίνηση που προκάλεσε την απάντηση της Αθήνας.

Με φόντο αυτή τη νέα εστία έντασης στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία.

«Αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κετσελί, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Άγκυρας.

Παράλληλα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Επικαλούμενη το διεθνές ναυτικό δίκαιο, η Άγκυρα σημειώνει ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Άγκυρα επανέλαβε, τέλος, τη θέση της υπέρ μιας «ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης» για την επίλυση των διαφορών, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ισότητας και της καλής γειτονίας, παραπέμποντας και στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: protothema.gr