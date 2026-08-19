Στέφανος Κασσελάκης: Οι τρυφερές ευχές στον Τάιλερ Μακμπέθ για τα γενέθλιά του – “Είμαι τόσο ευγνώμων που σε έχω σύντροφο ζωής”

Τα 35α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τετάρτη (19.08.2026), ο Τάιλερ Μακμπέθ, με τον σύζυγό του, Στέφανο Κασσελάκη, να του εύχεται δημόσια μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα social media. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών από στιγμές της κοινής τους ζωής, συνοδεύοντάς τες με λόγια αγάπης και θαυμασμού.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στη διαδρομή που έχει διανύσει ο Τάιλερ Μακμπέθ, από τις ΗΠΑ μέχρι την Αθήνα, αλλά και στην επαγγελματική προσφορά του στον χώρο της υγείας. «Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν», έγραψε μεταξύ άλλων, δηλώνοντας υπερήφανος για τον σύζυγό του και ευγνώμων για την κοινή τους πορεία.

«Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα»

Στην ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκίνησε απαριθμώντας ορισμένους από τους σταθμούς της ζωής του συζύγου του: «Μπιλόξι, Μισισίπι. Μπέρμιγχαμ, Αλαμπάμα. Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάνα. Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Μαϊάμι, Φλόριντα. Αθήνα, Ελλάδα (!!)».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και στην επαγγελματική διαδρομή του Τάιλερ Μακμπέθ. «Όπου κι αν σε οδήγησε η ζωή, εντυπωσίασες όλους όσοι σε γνώρισαν με την ειλικρινή καλοσύνη, τη ζεστή προσωπικότητα και τη μεγάλη καρδιά σου», έγραψε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εργασία του στον χώρο της υγείας και ειδικότερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. «Έχεις βοηθήσει να θεραπευτούν χιλιάδες ασθενείς και έχεις σώσει εκατοντάδες ζωές, μέσα στη ΜΕΘ και πέρα από αυτή. Ο κόσμος είναι καλύτερος επειδή βρίσκεσαι σε αυτόν», σημείωσε.

Κλείνοντας την ανάρτηση, πρόσθεσε: «Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα και τόσο ευγνώμων που σε έχω σύντροφο ζωής σε αυτό το ταξίδι που διαμορφώνουμε μαζί. Στα 35, λοιπόν, και σε όλα όσα βρίσκονται ακόμη μπροστά μας».