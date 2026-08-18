Ο Ζούκερμπεργκ σκοπεύει να δωρίσει το 99% της περιουσίας του: Οι μετοχές υπολογίζονται στα 45 δισ. δολάρια

Ο ιδρυτής και CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν σταδιακά το 99% των μετοχών τους στο Facebook για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των επόμενων γενεών.

Η απόφαση έγινε γνωστή μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, Μαξ, το 2015. Τότε, το ζευγάρι είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε η περιουσία του να περιοριστεί σε μια οικογενειακή κληρονομιά, αλλά να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου κοινωνικού αντίκτυπου.

Όταν έγινε η σχετική ανακοίνωση, η αξία των μετοχών που ο Ζούκερμπεργκ σκόπευε να διαθέσει υπολογιζόταν σε περίπου 45 δισ. δολάρια. Το σχέδιο, μάλιστα, δεν αφορά μόνο το άμεσο μέλλον, καθώς οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα μπορούσαν να συνεχιστούν για 25, 50 ή ακόμη και 100 χρόνια.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η απόφαση δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το μέλλον των παιδιών του, αλλά την θεωρεί μια ευθύνη που προκύπτει από τη θέση του ως ενός από τους ισχυρότερους ανθρώπους της παγκόσμιας τεχνολογίας και από το τεράστιο μέγεθος της περιουσίας του.

Επιστήμη, υγεία και εκπαίδευση στο επίκεντρο

Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο Ζούκερμπεργκ και η Τσαν δημιούργησαν την Chan Zuckerberg Initiative (CZI), έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ανθρώπων και στη διεύρυνση της ισότητας στις ευκαιρίες.

Από τη δημιουργία της, η πρωτοβουλία έχει διαθέσει πόρους σε τομείς όπως η επιστημονική έρευνα, η ιατρική, η εκπαίδευση και η τεχνολογία. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την κατανόηση και την πρόληψη ασθενειών πριν αυτές εμφανιστούν, αξιοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαλεία.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το ζευγάρι στηρίζει την εξατομικευμένη μάθηση μέσω του διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, ώστε η διδασκαλία να μπορεί να προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες κάθε μαθητή και να μειώνονται οι ανισότητες στην πρόσβαση στη γνώση.

Για τον Ζούκερμπεργκ, η κοινωνική ισότητα συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου γεννήθηκε, την οικογένειά του ή τις προσωπικές του συνθήκες.

Όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, παράγοντες όπως οι διακρίσεις, η νομική κατάσταση μιας οικογένειας, η βία και η περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορούν να επηρεάσουν τις ευκαιρίες ενός ανθρώπου ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του.