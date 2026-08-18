Ντέμι Μουρ: Το συγκινητικό μήνυμα για τον γάμο της κόρης της και το φωτογραφικό άλμπουμ

Η Ντέμι Μουρ έζησε μία ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή, καθώς η μικρότερη κόρη της, Tallulah Willis, παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Justin Acee.

Η 32χρονη Tallulah, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Bruce Willis, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον μουσικό, το Σάββατο 8 Αυγούστου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Sun Valley του Idaho, σε μια όμορφη και διακριτική γιορτή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Μερικές ημέρες αργότερα, η Ντέμι Μουρ θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τον γάμο, δημοσιεύοντας ένα φωτογραφικό άλμπουμ στο Instagram.

Στις εικόνες, η ηθοποιός ποζάρει μαζί με τη νύφη και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ντέμι Μουρ εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή της για το γεγονός ότι είδε την κόρη της να ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της. Της ευχήθηκε η κοινή πορεία με τον Justin Acee να είναι γεμάτη χαμόγελα, όμορφες εμπειρίες και μια σχέση που θα δυναμώνει όσο περνούν τα χρόνια.

«Το να σε βλέπω να ξεκινάς αυτό το νέο ταξίδι, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που σε αγαπούν, ήταν μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου», ήταν μεταξύ άλλων το τρυφερό μήνυμα της Ντέμι Μουρ προς την κόρη της.

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