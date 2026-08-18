Η Αριάνα Γκράντε έκανε το ίδιο τατουάζ με τον σύντροφό της μετά την επανασύνδεσή τους

Το ίδιο τατουάζ με τον σύντροφό της φέρεται πως έκανε η Αριάνα Γκράντε, μετά την επανασύνδεσή τους.

Η τραγουδίστρια και ο Ρίκι Άλβαρεζ διατηρούσαν σχέση για έναν χρόνο από το 2015 μέχρι το 2016, το διάστημα που εκείνος ήταν χορευτής της στην περιοδεία Honeymoon Tour. Οι δυο τους χώρισαν ήρεμα, διατηρώντας φιλικές σχέσεις έκτοτε. Οι φήμες για την επανασύνδεσή τους φούντωσαν πολύ πρόσφατα, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε κοινές εξόδους τους, ύστερα από τον χωρισμό της Γκράντε με τον Ίθαν Σλέιτερ.

Η ίδια τελικά επιβεβαίωσε πως είναι και πάλι μαζί, με ανάρτησή της στο Ιnstagram την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Πολύ πρόσφατα, οι θαυμαστές της παρατήρησαν πως αφού το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του, η τραγουδίστρια πρόσθεσε ένα νέο τατουάζ στο σώμα της, το οποίο γράφει: «I do love you» (Σε αγαπώ πραγματικά).

Το τατουάζ βρίσκεται στην κλείδα της, στο ίδιο σημείο περίπου που και ο Ρίκι Άλβαρεζ έχει χαράξει την ίδια φράση, με διαφορετική γραμματοσειρά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από συναυλία της Γκράντε, φαίνεται η προσθήκη στη συλλογή με τα τατουάζ της τραγουδίστριας, ενώ ο σύντροφός της είχε αναρτήσει πριν από λίγο καιρό φωτογραφία με αυτό στο Instagram.

Δείτε το βίντεο και τη φωτογραφία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γκράντε επιλέγει να αποτυπώσει μια σημαντική σχέση της στο σώμα της μέσω ενός τατουάζ. Η τραγουδίστρια και η συμπρωταγωνίστριά της στο «Wicked», Σίνθια Ερίβο, έχουν αρκετά matching τατουάζ, ενώ η ίδια είχε και με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Πιτ Ντέιβιντσον, πολλά από τα οποία πλέον έχει αφαιρέσει ή καλύψει.