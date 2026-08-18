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Κ. Τσουκαλάς: Ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με το έργο του άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού

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Σε συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του ακαδημαϊκού και διανοητή, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που εξέδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζει ότι με το έργο του ο εκλιπών «άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην κοινωνιολογία και στην ακαδημαϊκή ζωή του τόπου».

«Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης. Συλλυπητήρια στους οικείους του», πρόσθεσε.

Κώστας Τσουκαλάς

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