Σίφνος Στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης με τους 3 νεκρούς και το σοκαριστικό βίντεο

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο που οδήγησε στον θάνατο τρία άτομα το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026) αναζητούν οι αρχές.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο έχασαν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής, αλλά και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που θα μετέβαινε στο νησί για να περάσει τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου του.

Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης που πιθανόν να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το βίντεο όπου έχει αποτυπωθεί η πτώση του ελικοπτέρου. Αυτό έχουν ξεκινήσει να ερευνούν οι αρχές για να μπορέσουν να βρουν τα αίτια της τραγωδίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χειριστής είχε ενημερώσει ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση. Ακολούθησε σιγή και στη συνέχεια ακούστηκε ένας θόρυβος με το ελικόπτερο να έχει συντριβεί και να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στο βίντεο διακρίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει την προσγείωσή του.

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές είναι αν η πτώση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη ή από ανθρώπινο παράγοντα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, με προορισμό τη Σίφνο.

Η συντριβή του ελικοπτέρου σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος της Σίφνου, σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το ελικοδρόμιο που θα γινόταν η προσγείωση, όσο και από κατοικίες.

Μετά την πτώση ξέσπασε φωτιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν προς τον κοντινό οικισμό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18:17.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος στη Σίφνο αναμένεται να διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σοκαριστική είναι και η περιγραφή του αντιδημάρχου Σίφνου Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα. «Αυτό που αντίκρισα ήταν μια άμορφη μάζα, γιατί από το ελικόπτερο σχεδόν δεν είχε μείνει τίποτα», ανέφερε, μιλώντας στο newsit.gr.

Όπως είπε, δύο από τα θύματα βρίσκονταν στα συντρίμμια, ενώ το τρίτο εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση.