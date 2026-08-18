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Παπασταθόπουλος για Καρέτσα-Κωνσταντέλια: “Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Ντόρτμουντ”

Αρχείο Intime
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Τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια καλωσόρισε στη Ντόρτμουντ ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός, μεταξύ άλλων και των Γερμανών, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε πως η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

«Καλώς ήρθατε στην καλύτερη ποδοσφαιρική οικογένεια, Κωνσταντίνε Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια. Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σας εύχομαι τα καλύτερα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αγωνίστηκε στη Ντόρντμουντ κατά τις σεζόν 2013-2018 κατακτώντας ένα Κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ, με συνολικά 198 συμμετοχές και 10 γκολ, προτού πωληθεί στην Άρσεναλ.

Γιάννης Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος Καρέτσας

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