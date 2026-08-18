Γιώργος Λιάγκας: Η εξόρμηση στην Άτοκο και το βίντεο με τα διάσημα γουρούνια – Δείτε το βίντεο

Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις στο Ιόνιο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Αυτή τη φορά, ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην Άτοκο, το μικρό ακατοίκητο νησί ανάμεσα στην Ιθάκη και τη Λευκάδα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στους επισκέπτες που ταξιδεύουν με σκάφη στο Ιόνιο.

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από το σκάφος του, κατέγραψε σε βίντεο την περίφημη παραλία του νησιού, όπου κυκλοφορούν ελεύθερα τα γνωστά πλέον γουρούνια της Ατόκου.

Στα πλάνα που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνονται τα ζώα στην παραλία, δίπλα στους επισκέπτες που έχουν φτάσει στο σημείο με τα σκάφη τους.

Ο παρουσιαστής συνόδευσε το βίντεό του με τη φράση «Άνθρωποι και γουρούνια», παραπέμποντας με χιουμοριστικό τρόπο στον τίτλο του διάσημου μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ «Άνθρωποι και ποντίκια».

Η Άτοκος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια γνωστή στα social media και για τη συγκεκριμένη παραλία, καθώς τα γουρούνια που ζουν εκεί πλησιάζουν τους επισκέπτες και δεν διστάζουν να μπουν ακόμη και στη θάλασσα. Το ιδιωτικό αλλά προσβάσιμο νησί ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και αποτελεί δημοφιλή στάση για όσους εξερευνούν με σκάφος το Ιόνιο.