Λήμνος: Εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί στην περιοχή της Φισίνης

Σαράντα τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στη Λήμνο, στην περιοχή κοντά στον οικισμό Φισίνη.

Η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε για την παρουσία των αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή και άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι 43 αλλοδαποί εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο χώρο φύλαξης στον λιμένα Αγίου Νικολάου Μύρινας.