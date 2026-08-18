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Λήμνος: Εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί στην περιοχή της Φισίνης

Αρχείο Intime
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Σαράντα τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στη Λήμνο, στην περιοχή κοντά στον οικισμό Φισίνη.

Η Λιμενική Αρχή Μύρινας ενημερώθηκε για την παρουσία των αλλοδαπών στη χερσαία περιοχή και άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι 43 αλλοδαποί εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε παρακείμενο χώρο φύλαξης στον λιμένα Αγίου Νικολάου Μύρινας.

Λήμνος Λιμενικό Σώμα

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