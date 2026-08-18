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Πυροσβεστική: Σε 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10 πυρκαγιες.

Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες από ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

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