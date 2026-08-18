Η ανάρτηση της Madonna από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα: “Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε”

Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της η Μαντόνα, χαρίζοντας στους εκατομμύρια followers της μια σειρά από στιγμιότυπα από την παραμονή της στη χώρα μας.

Η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε την Τρίτη 18 Αυγούστου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί.

Στο άλμπουμ που δημοσίευσε, η Μαντόνα εμφανίζεται με εντυπωσιακά outfits, ποζάρει μαζί με φίλους και συνεργάτες της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα διασκεδάζει χορεύοντας υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής.

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες έχει και η τούρτα των γενεθλίων της. Η τραγουδίστρια έσβησε τα κεράκια μιας ιδιαίτερης τούρτας, η οποία ήταν διακοσμημένη με ένα μεγάλο «μάτι», ένα σύμβολο που παραπέμπει έντονα στην ελληνική παράδοση.

Η Μαντόνα δεν παρέλειψε, μάλιστα, να συμπεριλάβει στο φωτογραφικό της άλμπουμ και μια γάτα που βρέθηκε στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της γιορτής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!» έγραψε χαρακτηριστικά η Μαντόνα.

Το μήνυμά της συνόδευσαν η ελληνική σημαία και μια κόκκινη καρδιά, με τη διάσημη τραγουδίστρια να μοιράζεται έτσι με το κοινό της μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές από τον φετινό εορτασμό των γενεθλίων της στην Ελλάδα.