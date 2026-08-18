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Φώτης Σεργουλόπουλος – Τζένη Μελιτά: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επιστροφή τους στην ΕΡΤ

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THESTIVAL TEAM

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Σε ρυθμούς νέας τηλεοπτικής σεζόν έχουν επιστρέψει ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, καθώς οι προετοιμασίες για την επιστροφή της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το τηλεοπτικό δίδυμο βρέθηκε ξανά στο πλατό, αφήνοντας πίσω την καλοκαιρινή ανάπαυλα και προετοιμάζοντας την καθημερινή του συνάντηση με το τηλεοπτικό κοινό.

Η πρεμιέρα της εκπομπής πλησιάζει και οι δύο παρουσιαστές έχουν αρχίσει να μπαίνουν σταδιακά στους γνώριμους τηλεοπτικούς ρυθμούς, δίνοντας παράλληλα μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζουν για τη νέα σεζόν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά εμφανίζονται στο πλατό να κάνουν το δικό τους «ζέσταμα», με την επιστροφή τους στην εκπομπή να βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

«Η νέα σεζόν πλησιάζει… Ώρα για ζέσταμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση της ΕΡΤ.

Τζένη Μελιτά Φώτης Σεργουλόπουλος

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