The three-hour night: Η ρουτίνα που μπορεί να σώσει μια σχέση σε τέλμα

Στην εποχή όπου οι σχέσεις πρέπει να ανταγωνιστούν τα ασταμάτητα notifications και την ακαταμάχητη έλξη της οθόνης του κινητού, ένα νέο «κόλπο» για ζευγάρια κάνει τον γύρο του TikTok, υποσχόμενο να ξαναφέρει τη σύνδεση και την οικειότητα. Το όνομά του; The three-hour night.

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από περίπου 18 μήνες από την TikToker Rachel Higgins, στο San Diego. Η ίδια και ο σύζυγός της, γονείς μικρών παιδιών, συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος χρόνος που περνούσαν μαζί τα βράδια –μετά την ώρα ύπνου των παιδιών και πριν κοιμηθούν οι ίδιοι– κατέληγε να χάνεται σε συμμάζεμα, καθάρισμα σπιτιού, τακτοποίηση παιχνιδιών, πρόχειρο φαγητό και… ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό.

Για να το αλλάξουν αυτό, η Higgins πρότεινε μια βραδινή ρουτίνα τριών ωρών, χωρισμένη σε τρία ξεκάθαρα «κομμάτια»:

1η ώρα – Παραγωγικός χρόνος

Το ζευγάρι ασχολείται με δουλειές του σπιτιού ή μικρές εκκρεμότητες, ώστε να τακτοποιηθεί το περιβάλλον και να μειωθεί το άγχος.

2η ώρα – Αποσύνδεση από οθόνες, σύνδεση μεταξύ σας

Η ώρα αυτή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά από τον έναν στον άλλο – χωρίς κινητά ή άλλες ψηφιακές παρεμβολές. Μπορεί να σημαίνει μαγειρική, επιτραπέζια παιχνίδια, χαλαρές συζητήσεις ή και ένα ντουζ μαζί. Στόχος, όπως λέει η Higgins στο makeit, είναι «να μιλάτε και να συνδέεστε πραγματικά».

3η ώρα – Προσωπικός χρόνος

Η τελευταία ώρα της βραδιάς ανήκει αποκλειστικά στον καθένα, χωρίς κριτική ή «πρέπει». Διαβάστε ένα βιβλίο, δείτε βίντεο, αφιερωθείτε σε ένα χόμπι – ό,τι σας χαλαρώνει.

Η Higgins χαρακτήρισε το three-hour night«απόλυτο gamechanger» για τη σχέση της. Η συμβουλή της επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, μαζί με άλλα hacks για ζευγάρια που προσπαθούν να αντισταθούν στην αποσύνδεση που προκαλεί το συνεχές «phubbing» – η τάση να αγνοούμε τον σύντροφό μας για να κοιτάξουμε το κινητό. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι το βιώνουν συχνά νιώθουν τρεις φορές λιγότερη διάθεση να συζητήσουν το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιών και αναφέρουν χαμηλότερη συναισθηματική εγγύτητα.

Άλλες σύγχρονες συμβουλές περιλαμβάνουν το να παίζουμε περισσότερο μαζί, να στέλνουμε αστεία μηνύματα ή να οργανώνουμε μικρές εκπλήξεις. Από την άλλη, κάποιοι θεραπευτές –όπως ο Jean-Claude Chalmet– υποστηρίζουν ότι η ευτυχία σε μια σχέση κρύβεται στη ρουτίνα και στις απλές, καθημερινές στιγμές που μοιράζεται το ζευγάρι.

Ίσως λοιπόν η μαγεία να βρίσκεται κάπου στη μέση: λίγη οργάνωση, λίγη αποσύνδεση από τις οθόνες και λίγη ατομική χαλάρωση – όλα σε τρεις ώρες.

Πηγή: marieclaire.gr