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Πλυντήριο με ασφάλεια: Τι να ελέγχετε πριν πλύνετε ένα αντικείμενο

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THESTIVAL TEAM

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Το πλυντήριο ρούχων είναι πολύτιμος σύμμαχος στην καθημερινότητα. Πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον κάδο, υπάρχουν μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να ελέγχετε. Όχι για να αποφύγετε «καταστροφές», αλλά για να προστατεύσετε τα ρούχα, τη συσκευή και την επένδυσή σας.

Ακολουθούν τα 5 πράγματα που αξίζει να ελέγχετε κάθε φορά πριν πατήσετε το κουμπί της εκκίνησης.

  1. Διαβάστε την Ετικέτα Καθαρισμού
    Η πιο αξιόπιστη πληροφορία είναι η ετικέτα του κατασκευαστή. Εκεί θα δείτε:

Αν επιτρέπεται πλύσιμο στο πλυντήριο

Τι θερμοκρασία πρέπει να επιλέξετε

Αν απαιτείται πλύσιμο στο χέρι ή στεγνό καθάρισμα

Αν επιτρέπεται σιδέρωμα ή στεγνωτήριο

Tip: Αν η ετικέτα έχει ξεθωριάσει ή έχει αφαιρεθεί, αναζητήστε το προϊόν online ή συγκρίνετε με παρόμοια υφάσματα.

  1. Ελέγξτε το Υλικό και την Κατασκευή
    Κάποια υλικά είναι πιο ευαίσθητα από άλλα και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα:

Μάλλινα, μεταξωτά, δαντέλα → απαιτούν πρόγραμμα για ευαίσθητα ή πλύσιμο στο χέρι.

Συνθετικά με ελαστικότητα → επιλέξτε χαμηλή θερμοκρασία για να μη χάσουν το σχήμα τους.

Ενισχυμένα ή ενσωματωμένα εξαρτήματα (μπανέλες, ενίσχυση στήθους, βάτες κ.λπ.) → απαιτούν προστασία, π.χ. σακουλάκι πλύσης.

  1. Κλείσιμο και Αναστροφή
    Πριν βάλετε ένα ρούχο στο πλυντήριο:

Κλείστε φερμουάρ και κουμπιά (για να μην πιαστούν σε άλλα ρούχα).

Γυρίστε το ρούχο από την ανάποδη για να προστατεύσετε χρώματα, στάμπες και υφές.

  1. Αξιολογήστε Αν Είναι Ευαίσθητο ή Πολύτιμο
    Αν το αντικείμενο έχει ιδιαίτερη αξία για εσάς καλό είναι να σκεφτείτε διπλά πριν το πλύνετε στο πλυντήριο. Όταν υπάρχει αμφιβολία:

Προτιμήστε πλύσιμο στο χέρι

ή συμβουλευτείτε καθαριστήριο

  1. Προστατευτικά Μέσα Πλύσης
    Μερικά αντικείμενα μπορούν να μπουν στο πλυντήριο με προϋποθέσεις:

Χρησιμοποιήστε σακουλάκι πλύσης για εσώρουχα, μαγιό, ρούχα με λεπτομέρειες ή μικρά αντικείμενα.

Επιλέξτε απαλό πρόγραμμα με χαμηλή ταχύτητα και κρύο νερό για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η σωστή χρήση του πλυντηρίου κάνει όλη τη διαφορά. Πριν πλύνετε οτιδήποτε, ρίξτε μια ματιά στην ετικέτα, στο ύφασμα, στην κατασκευή και στο πώς μπορείτε να το προστατέψετε. Αυτός είναι ο σίγουρος τρόπος για να διατηρείτε τα ρούχα σας σε άψογη κατάσταση.

Ο χρυσός κανόνας; Αν δεν είστε σίγουροι, προτιμήστε το χέρι ή ρωτήστε έναν ειδικό καθαρισμού.

Πηγή: spirossoulis.com

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