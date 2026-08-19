Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό drone που χτύπησε λεωφορείο στη Χερσώνα

Την ζωή τους έχασαν τέσσερις άνθρωποι το πρωί της Τετάρτης σε ρωσική επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Από την επίθεση με drone στην Ουκρανία τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε ο Ολεξάντρ Προκούντιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης δημοσίευσε φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται ένα κίτρινο λεωφορείο με σπασμένα τζάμια και αίμα στα σκαλοπάτια, ενώ έχει θολώσει την εικόνα.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ότι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 453 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Ένα από τα drones χτύπησε πολυκατοικία και αρκετά αυτοκίνητα στην Ούφα, η οποία αποτελεί σημαντικό κέντρο διύλισης πετρελαίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.