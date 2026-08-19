Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο ακαδημαϊκό

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον ακαδημαϊκό, κοινωνιολόγο και διανοούμενο, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, το πρωί της Τετάρτης, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 89 ετών, με τον πολιτικό κόσμο να τον αποχαιρετά.

Η σύζυγος του ακαδημαϊκού, Φωτεινή Τσαλίκογλου, στενοί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η ομιλία της εγγονής του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, η οποία περιέγραψε την αγάπη και την ανθρωπιά του παππού της, καθώς και τις αναμνήσεις της από αυτόν.

Εκ μέρους της διοίκησης του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας, συλλυπήθηκε την οικογένεια του εκλιπόντος ο πρόεδρος του Αποτεφρωτηρίου, Αντώνης Αλακιώτης.