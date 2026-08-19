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Οι Κυκλάδες χάθηκαν στην ομίχλη – Απόκοσμες εικόνες

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THESTIVAL TEAM

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Ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη «κατέβηκε» στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα.

Μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, τα πλοία στην Πάρο εμφανίζονταν σχεδόν ξαφνικά, ενώ κατά την προσέγγιση και την απομάκρυνσή τους από τα λιμάνια χρησιμοποιούσαν συνεχείς και παρατεταμένους συριγμούς.

Έτσι, προειδοποιούσαν για την παρουσία και την πορεία τους, καθώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες για τα μικρότερα σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά στην περιοχή.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και στην Κίμωλο, όπου η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή ώστε η Μήλος, που βρίσκεται απέναντι από το νησί, δεν ήταν ορατή.

«Όλα καλά, απλά ψάχνουμε τη Μήλο», έγραψε χρήστης στο TikTok, περιγράφοντας με χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση.

@elenastamou ΟΛΑ καλά απλά ψάχνουμε την Μήλο 🤣 #kimolos #greece ♬ Katakouzinos at the summertime – 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕜 𝕋𝕍 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠𝕤

Ανάλογες εικόνες και στην παραλία Πρασσά, όπου η πυκνή ομίχλη είχε καλύψει μεγάλο μέρος του τοπίου, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό.

Πέρα από τις εντυπωσιακές εικόνες, η πυκνή ομίχλη προκάλεσε και δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς η πολύ περιορισμένη ορατότητα επηρέασε τη διεξαγωγή ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Αναφορές για παρόμοιο φαινόμενο υπήρξαν και από άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Κυκλάδες Ομίχλη

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