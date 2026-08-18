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Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης στο Μεταξουργείο – Έκκληση για πληροφορίες

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 30χρονης Μαρίας Φιλακούρη από την περιοχή του Μεταξουργείου.

Η Μαρία Φιλακούρη εξαφανίστηκε στις 12 Αυγούστου 2026 από την περιοχή του Μεταξουργείου. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας της, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Φιλακούρη έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, παντόφλες και κυκλοφορούσε με port-bebe με μία γάτα. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στο πάνω χείλος από την αριστερή πλευρά.

Έκκληση για πληροφορίες

Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, μέσω της «Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017».

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για Android και Apple συσκευές.

Αθήνα Ελληνική Αστυνομία Εξαφάνιση

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