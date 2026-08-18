5 σημάδια που δείχνουν ότι ψάχνεις συνέχεια επιβεβαίωση από τη σχέση σου

Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να ρωτάει ξανά και ξανά «με αγαπάς ακόμα;» ή να νιώθεις ένα αόρατο σφίξιμο στο στομάχι κάθε φορά που ο/η σύντροφός σου απαντάει λίγο πιο ψυχρά σε ένα μήνυμα; Η ανάγκη να νιώθουμε αποδεκτοί και πολύτιμοι είναι απόλυτα φυσιολογική. Όταν όμως η δική σου αυτοεκτίμηση εξαρτάται αποκλειστικά από το αν ο άλλος σου χαμογελάσει, σου κάνει ένα κομπλιμέντο ή εγκρίνει κάθε σου απόφαση, τότε η σχέση παύει να είναι καταφύγιο και μετατρέπεται σε έναν διαρκή, εξαντλητικό αγώνα δρόμου.

Η αδιάκοπη αναζήτηση εξωτερικής επιβεβαίωσης είναι ένα από τα πιο συχνά αλλά και πιο ύπουλα μοτίβα στις σύγχρονες σχέσεις. Τροφοδοτείται από παλιές ανασφάλειες, φοβίες απόρριψης, αλλά και από την κουλτούρα των social media που σε έμαθε να μετράς την αξία σου σε likes και προσοχή. Αν αναρωτιέσαι αν έχεις πέσει κι εσύ σε αυτή την παγίδα, δες τα προειδοποιητικά σημάδια που πρέπει να προσέξεις.

Σημάδια που δείχνουν ότι ψάχνεις συνέχεια επιβεβαίωση

1. Χρειάζεσαι συνεχή «έγκριση» για να νιώσεις ασφαλής

Δεν πρόκειται απλώς για μια γλυκιά κουβέντα. Νιώθεις μια έντονη, σχεδόν εθιστική ανάγκη για επιβεβαίωση. Ζητάς διαρκώς καθησυχασμό για τα αισθήματα του/της σύντροφού σου, ρωτάς τη γνώμη του ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα από το τι να φορέσεις μέχρι το πώς να διαχειριστείς ένα θέμα στη δουλειά. Και νιώθεις ότι η απόφασή σου δεν έχει αξία αν δεν την εγκρίνει πρώτα εκείνος/η.

2. Αλλάζεις τη συμπεριφορά σου από φόβο απόρριψης

Ο φόβος της απόρριψης σε οδηγεί στο να καταπιέζεις τις πραγματικές σου σκέψεις, τις επιθυμίες και τα όριά σου. Υιοθετείς τις συνήθειες, το γούστο ή τις απόψεις του/της σύντροφού σου μόνο και μόνο για να είσαι αρεστή/ός, καταργώντας σταδιακά την αυθεντικότητά σου. Προτιμάς να πεις «ναι» σε κάτι που σε πιέζει, παρά να ρισκάρεις μια διαφωνία που μπορεί να φέρει έστω και στιγμιαία αποδοκιμασία.

3. Παίρνεις την κριτική ως «απειλή» για την αξία σου

Όταν ο/η σύντροφός σου κάνει σχόλια ή σου δίνει μια εποικοδομητική παρατήρηση, δεν ακούς απλώς μια γνώμη. Ακούς ότι «δεν είσαι αρκετή/ός». Αντιδράς με υπερευαισθησία, αμυντικότητα ή έντονο άγχος, καθώς εκλαμβάνεις την όποια διαφωνία ως άμεση απειλή για την εικόνα σου και τη σταθερότητα της σχέσης.

4. Συγκρίνεις συνεχώς τη σχέση σου

Σε μια εποχή που τα social media προβάλλουν «τέλειες» εικόνες, πιάνεις τον εαυτό σου να μετράει τη δική σου ευτυχία με βάση τη ζωή των άλλων. Αν αναζητάς επιβεβαίωση μέσα από αναρτήσεις, σχόλια ή την εικόνα που βγάζετε προς τα έξω ως ζευγάρι, ουσιαστικά προσπαθείς να καλύψεις ένα εσωτερικό κενό με την προσοχή τρίτων.

5. Δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις

Η εμπιστοσύνη στη δική σου κρίση είναι σχεδόν μηδενική. Όταν προκύπτει ένα δίλημμα, η πρώτη σου παρόρμηση δεν είναι να ακούσεις το ένστικτό σου, αλλά να τρέξεις στον/στη σύντροφό σου για να σου πει τι είναι το «σωστό». Αυτή η εξάρτηση σου στερεί την αυτονομία και δημιουργεί μια ανισορροπία στη σχέση.

Πώς επηρεάζει αυτό τη σχέση σου και πώς μπορείς να το αλλάξεις;

Όταν η επιβεβαίωση γίνεται μονομανία, η σχέση κουράζεται. Ο/η σύντροφός σου μπορεί να νιώσει συναισθηματικά φορτισμένος/η από το βάρος του να είναι ο/η αποκλειστικός/η υπεύθυνος/η για τη δική σου αυτοεκτίμηση, ενώ εσύ εγκλωβίζεσαι σε έναν φαύλο κύκλο άγχους.

Εστίασε στην εσωτερική επιβεβαίωση:

Η πραγματική αυτοεκτίμηση χτίζεται από μέσα προς τα έξω. Αναγνώρισε τα επιτεύγματά σου, τις αξίες σου και τα θετικά σου στοιχεία χωρίς να περιμένεις κάποιον άλλον να στα θυμίσει.

Άνοιξε ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας:

Μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές σου χωρίς να κατηγορείς τον εαυτό σου ή τον άλλον. Η αμοιβαία κατανόηση δημιουργεί πραγματική ασφάλεια.

Βάλε υγιή όρια:

Μάθε να διεκδικείς τον χώρο σου, τις δικές σου επιλογές και την αυτονομία σου. Μια υγιής σχέση αποτελείται από 2 αυτόνομες προσωπικότητες που επιλέγουν να είναι μαζί.

Πηγή: ladylike.gr