Σακίρα: Στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κολομβίας – Χρηματοδοτεί την ανοικοδόμηση σχολείων

Τις περιοχές της Κολομβίας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό επισκέφθηκε η Σακίρα, θέλοντας να βρεθεί στο πλευρό των κατοίκων που δοκιμάζονται από τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής.

Η Κολομβιανή σούπερσταρ βρέθηκε στο Τσοκό, στις ακτές του Ειρηνικού, μία από τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό. Εκεί ανακοίνωσε ότι μέσω του ιδρύματός της, Pies Descalzos, θα συμβάλει στην ανοικοδόμηση σχολείων και του πανεπιστημίου της περιοχής, καθώς και στην ανέγερση δέκα νέων σχολείων.

Το ίδρυμα της Σακίρα δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 20 χρόνια στη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα φτωχή περιφέρεια της Κολομβίας, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ήδη συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση.

«Δεν υπάρχει τρόπος να μειωθεί ο πόνος τόσων, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά υπάρχει η υπόσχεση να είμαστε εδώ, στο πλευρό των πολιτών του Τσοκό, που είναι εδώ και πολλά χρόνια ξεχασμένο», δήλωσε η Σακίρα κατά την επίσκεψή της.