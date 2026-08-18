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Χόρκλερ: Ήρθα στον Ηρακλή για να πετύχουμε μεγάλες νίκες

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THESTIVAL TEAM

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Ο Νοά Χόρκλερ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι χαρούμενος που επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη. Είναι η 5η σεζόν μου στην Ελλάδα και 5η επαγγελματική. Νιώθω άνετα στην Ελλάδα. Το να βρω τον ρόλο μου στην ομάδα θα είναι σημαντικό. Επίσης, να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους νέους συμπαίκτες μου, θα είναι σημαντικό.

Υπάρχει μεγάλο hype στο πρωτάθλημα, πολλές ομάδες ανέβασαν το μπάτζετ τους, έφεραν μεγάλα ονόματα. Το ξέρουμε αυτό, θα είναι μια ανταγωνιστική σεζόν, όπως συμβαίνει κάθε φορά στην Ελλάδα. Όλες τις χρονιές που βρίσκομαι εδώ το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Είμαστε εδώ για να πετύχουμε μεγάλες νίκες.

Πέρυσι ήταν η πρώτη μου σεζόν στο BCL, ήταν η πρώτη μου σεζόν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία, αντιμετωπίζοντας διαφορετικές καταστάσεις, ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη και παράλληλα να αγωνίζομαι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αισθάνομαι ότι τη νέα χρονιά θα είναι κάπως πιο εύκολο για μένα να προσαρμοστώ σε αυτό το πρόγραμμα να ταξιδεύεις λίγο περισσότερο εκτός έδρας και μετά να παίζεις κόντρα σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που είναι πάντα δύσκολο παιχνίδι.

Ξέρουμε ότι είμαστε ένα γκρουπ με νέους παίκτες, έχω παίξει με αρκετούς εξ αυτών. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αρχίσουμε να χτίζουμε χημεία και να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε».

Πηγή: sdna.gr

ΚΑΕ Ηρακλής

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