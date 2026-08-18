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Απίστευτο θράσος στη Χαλκιδική: Ο Δήμος ξήλωσε ομπρέλες το πρωί και οι παραβάτες ξαναπάκτωσαν καινούριες το απόγευμα

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Τι και αν σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από τον Δήμο Πολυγύρου για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής; Λίγες ώρες μετά αρκετοί ήταν αυτοί που επανήλθαν με τον εξοπλισμό τους. Τον εγκατέστησαν εκ νέου στην αμμουδιά και τον ασφαλισαν με αλυσίδες, λουκέτα ακόμη και με αντικλεπτικά σπιράλ ποδηλάτων ούτως ώστε να μην μπορεί να την απομακρύνει κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από αυτούς είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή για πάρουν περισσότερα χρήματα. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα νωρίς το πρωί υπάλληλοι του δήμου, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός εκσκαφέα απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Είχε προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του δήμου, με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμενε μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό και την παραλία. Ωστόσο, αρκετοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση, με αποτέλεσμα τα συνεργεία να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα και, για τον λόγο αυτό, μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης.

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