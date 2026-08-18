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Κολομβία: Πάνω από 9,5 δισ. δολάρια το κόστος των καταστροφών από τον σεισμό

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Ο ισχυρός σεισμός που σκότωσε τουλάχιστον 289 ανθρώπους στη δυτική Κολομβία προκάλεσε ζημιές ύψους περίπου 9,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Χιλιάδες σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία κατέρρευσαν, ιδιαίτερα σε πόλεις κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού και σε περιοχή παραγωγής καφέ, κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα στις 10 Αυγούστου.

Ο Nτε λα Εσπριέγια τόνισε ότι το κόστος των ζημιών, που επικεντρώθηκαν στο ένα τρίτο της χώρας, υπολογίστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Επίσης, αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών σε 289, ενώ 4.187 είναι οι τραυματίες.

«Φανταστείτε την κλίμακα της καταστροφής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό ποσό που θα αλλάξει καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες και καθώς η κατάσταση γίνεται πιο ξεκάθαρη σε κάθε περιοχή», είπε.

Μια εβδομάδα μετά τον σεισμό, η Κολομβία βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού των ερειπίων, με ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη 143 άτομα αγνοούνται.

Ο σεισμός είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η δεξιά κυβέρνηση του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον φονικό σεισμό.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ανέθεσε στον υπουργό Στέγασης την εφαρμογή του «Θαυματουργού Σχεδίου Ανασυγκρότησης», με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, διοικητών και δημάρχων.

Η Κολομβία έχει λάβει βοήθεια από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.

Κολομβία Σεισμός

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