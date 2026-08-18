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Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα: Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, συνεχίζει την πορεία του

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THESTIVAL TEAM

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Επίθεση δέχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα το δεξαμενόπλοιο Skiros, ελληνικών συμφερόντων, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ, όπου είχε ολοκληρώσει τη φόρτωση πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Skiros φέρει σημαία Λιβερίας και δεν υπήρχαν Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

Μετά το χτύπημα, το πλοίο φέρεται να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του.

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα.

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