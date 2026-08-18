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Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η τηλεόραση έχει μείνει πίσω – Πρέπει να μπει νέο αίμα

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THESTIVAL TEAM

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Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος που βρίσκεται για διακοπές στην Μύκονο παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο του Mykonos Live TV Πέτρο Νάζο.

Ο νεαρός YouTuber και οικοδεσπότης του εξαιρετικά δημοφιλούς podcast AnesTea μίλησε για την τηλεόραση που, όπως υποστήριξε, έχει μείνει πίσω και χρειάζεται νέο αίμα.

«Πρέπει να κοιτάμε τις αλλαγές και να προχωράμε. Πάρτε παράδειγμα την Chloe Kardashian. Όταν είσαι νούμερο 1 σε αυτό που κάνεις, έχεις reality στην τηλεόραση και παράλληλα κάνεις και podcast, αυτό κάτι δείχνει. Η τηλεόραση δεν απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οπότε λογικό είναι να έχει μείνει πίσω. Πρέπει να μπει νέο αίμα», δήλωσε.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στις πλατφόρμες που σιγά σιγά κατακτούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ για τα επαγγελματικά του σχέδια είπε απλώς να περιμένουμε πολλά και διάφορα.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος

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