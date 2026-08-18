Θεσσαλονίκη: Συνάντηση Γκιουλέκα με τον Χρήστο Τσεντεμεΐδη – Η ανάπλαση της ΔΕΘ στο επίκεντρο της συζήτησης

Συνάντηση εργασίας με τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ- Helexpo, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, είχε χθες, Δευτέρα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρόοδος και τα επόμενα βήματα για το μεγάλο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία διήρκεσε 1,5 ώρα, ο κ. Τσεντεμεΐδης παρουσίασε αναλυτικά όλα τα βήματα που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα, καθώς και τις προγραμματισμένες κινήσεις για το προσεχές διάστημα.

Κοινή συνισταμένη απετέλεσε η διαπίστωση πως το έργο προχωρεί εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, με δεδομένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση της ανάπλασης χωρίς καθυστερήσεις.

Ένα από τα κρισιμότερα σημεία της στρατηγικής που έχει χαραχθεί είναι η διασφάλιση ότι η ανάπλαση δεν θα αναστείλει την λειτουργία της Έκθεσης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΔΕΘ θα παραμείνει πλήρως λειτουργική καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών. Προβλέπεται η ανέγερση δύο νέων, μεγάλων και σύγχρονων κτιρίων, τα οποία μαζί με αυτά που θα διατηρηθούν, θα είναι συνολικού εμβαδού 40.500 τ.μ.. Η κατασκευή των νέων υποδομών, μάλιστα, θα γίνεται παράλληλα με την διατήρηση των υφιστάμενων παλαιών περιπτέρων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΘ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενός έργου που αναμένεται να λειτουργήσει ως ένας ζωτικής σημασίας «πνεύμονας πρασίνου» για την Θεσσαλονίκη, αναβαθμίζοντας ριζικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης. Σημειώνεται ότι η ΔΕΘ έχει αναλάβει την συντήρηση του πάρκου, διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και την αισθητική του αρτιότητα σε βάθος χρόνου.

Η συνάντηση Γκιουλέκα-Τσεντεμεΐδη επιβεβαίωσε τον συντονισμό μεταξύ του ΥΜΑΘ και της Διοίκησης της ΔΕΘ-Helexpo, με στόχο η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει το συντομότερο δυνατόν έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό πόλο και έναν εμβληματικό δημόσιο χώρο πρασίνου.