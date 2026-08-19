Χαλκιδική: Σκάφος τραυμάτισε 65χρονο ψαροντουφεκά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά για τραυματισμό ενός 65χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή Συκιάς Χαλκιδικής. Αμέσως, για το σημείο αναχώρησε ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος τραυματίστηκε κατά τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας από διερχόμενο σκάφος, ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.