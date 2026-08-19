MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Σκάφος τραυμάτισε 65χρονο ψαροντουφεκά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς Χαλκιδικής.

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά για τραυματισμό ενός 65χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή Συκιάς Χαλκιδικής. Αμέσως, για το σημείο αναχώρησε ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος τραυματίστηκε κατά τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας από διερχόμενο σκάφος, ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ταχιάος για Μετρό Καλαμαριάς: “Μετράμε μέρες πλέον – Εξαιρετικά περίπλοκο το εγχείρημα της επέκτασης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Τραυματισμός επιβατών λόγω ανατροπής σκάφους κατά τη διάρκεια βαρκαρόλας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ για τη διερεύνηση της τραγωδίας – Η διπλή αποστολή και το ενδεχόμενο που εξετάζεται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Η Λιβερία συμφώνησε να δεχτεί έως και 1.200 μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άνεργος απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ επειδή δεν παρέλαβε την κάρτα επιδόματος: “Θα έρθω με καραμπίνα, θα αφήσω ορφανά παιδιά”